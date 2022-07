Shinzo Abe, Sisci: "Era playmaker della politica"

"Rarissimo il ricorso alle armi, siamo in una situazione nuova. Fatto inquietante perché la regione è già in una situazione di tensione"

Il premier giapponese Fumio Kishida "è l'erede" dell'ex primo ministro Shinzo Abe, morto dopo i fatti di Nara, ma "bisognerà vedere cosa succederà nel Partito liberal democratico" perché Shinzo Abe "era il grande playmaker della politica giapponese, soprattutto del Partito liberal democratico" e "non è chiaro chi sia in grado di sostituirlo". Risponde così, a caldo, alle domande dell'Adnkronos Francesco Sisci, esperto di Asia.

"Bisogna vedere nelle prossime ore e nei prossimi giorni come reagisce il Giappone - osserva - come reagisce la regione". Quindi, "se questo assassinio diventa o meno occasione di ulteriori polemiche". E "bisogna vedere come verranno recepite in Giappone le reazioni" dei due giganti asiatici, Cina e India, perché, evidenzia, Shinzo Abe "era stato il fautore di una politica più dura con la Cina e invece artefice del 'rapprochement' con l'India".

Shinzo Abe "era molto popolare", era un "uomo della destra conservatrice, ma non l'estrema destra", sottolinea Sisci, quando ancora non si conoscono le motivazioni di quanto accaduto nelle scorse ore a Nara. Ma, ricorda, "tra gli anni Venti e Trenta ci furono tre attentati all'imperatore, ci fu una serie di tentativi di assassinio o assassini politici" e all'epoca "molti di questi attentatori, non tutti, erano elementi di estrema destra, che consideravano il governo di allora troppo 'soft'".

In Giappone "c'è questa 'tradizione'", ma è "rarissimo il ricorso alle armi". Ed è "inquietante che dopo un secolo riaffiori". L'interrogativo, evidenzia, è se si tratti di un "caso isolato o se esista un risentimento più largo". "Oggi non sappiamo cosa c'è dietro, se ci sono altri" e, rimarca, "siamo in una situazione nuova". "Certo - conclude - è molto inquietante perché la regione è in una situazione di tensione".