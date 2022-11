Shneiwer (Cdp): "Sostenibilità assieme a dialogo e giovani sono le parole chiave del Forum Multistakeholder"

“Il Forum Multistakeholder di Cassa Depositi e Prestiti ha tre parole chiave: dialogo, sostenibilità e giovani. Dialogo perché con il nostro nuovo piano strategico abbiamo messo al centro l’ascolto della società civile e in particolare delle nuove generazioni. Sostenibilità che è il nuovo fulcro della nostra strategia e poi giovani perché per la prima volta vogliamo includerli in questo percorso”.

Così Elena Shneiwer, responsabile sostenibilità e patrimonio artistico di Cassa Depositi e Prestiti, a margine del Forum Multistakeholder organizzato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

“Al centro delle nostre strategie e delle nostre azioni c’è la creazione di un impatto positivo e misurabile per il Paese – prosegue Shneiwer – In primo luogo selettività degli investimenti e finanziamenti che sono sempre più orientati alla sostenibilità e in secondo luogo iniziative concrete per ciascuna delle tre dimensioni Esg. La E con il fondo clima, la S con i nuovi investimenti in social housing e le iniziative della nostra fondazione, infine, la G di governance. Questo forum è uno degli esempi concreti di quello che stiamo facendo per includere la società civile nelle nostre azioni e decisioni”.