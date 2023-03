Shoah, La Russa allo Yad Vashem di Gerusalemme: "Mai più odio bestiale"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, in visita ufficiale in Israele, si è recato allo Yad Vashem di Gerusalemme, il Museo della Shoah che ricorda le vittime dello sterminio degli ebrei ad opera dei nazismo. La Russa ha deposto una corona di fiori e si è trattenuto in raccoglimento. La seconda carica dello Stato ha quindi lasciato un messaggio: "Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato a questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale".

La Russa, che nel corso della visita ha incontrato il presidente della Knesset, Amir Ohana, ha ribadito che "siamo fermamente contro ogni forza terroristica che attenti alla libertà, alla esistenza ed alla indipendenza di Israele. Israele va tutelato nei suoi diritti. Come presidente del Senato devo dire che l'Italia in tutti i suoi governi ha sempre difeso l'esistenza di Israele, ha sempre voluto che Israele potesse esistere e manifestare la propria libertà ed indipendenza".