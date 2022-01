Shoah: Mario Venezia, 'paragoni con vaccini inaccettabili, non sottovalutare denigrazione'

''La fondazione registra e osserva tutte queste espressioni che si susseguono ma per propria scelta non replica quotidianamente perché non è nelle nostre corde. Si fa un lavoro in profondità. Si tratta di un paragone assolutamente fuori luogo e inconsistente sotto qualunque punto di vista: sia storico che carattere sociologico, non c'è alcuna minima comparazione da poter fare. E' assolutamente inaccettabile''. Lo dice in un'intervista all'Adnkronos il presidente della Fondazione Museo della Shoah, Mario Venezia, rispondendo sui paragoni tirati fuori più volte durante la pandemia da frange no vax tra shoah e vaccini e avverte: ''Non bisogna assolutamente sottovalutare quello che è un tentativo di denigrazione che si manifesta tramite la parola''.

Venezia spiega che ''bisogna esaminare questi fenomeni con molta attenzione e non avere una visione collettiva perché ci sono diversi comportamenti: vanno distinti coloro i quali per ignoranza fanno questo paragone, da coloro che non sono ignoranti ma lo fanno proprio per mancare di rispetto, per provocare''.

''Non c'è una soluzione, non c'è una bacchetta magica ma noi rispondiamo con percorsi di tipo educativo e didattico, ad esempio in questo momento abbiamo una fila di centinaia di visitatori che sono venuti a vedere la mostra 'dall'Italia ad Auschwitz' in corso alla Casina dei Vallati'', spiega.

''Per quanto riguarda il discorso che non è legato all'ignoranza ma a un utilizzo distorto di ciò che ben sanno questi provocatori ci sono le norme di legge che consentono di intervenire - sottolinea - Vanno applicate, non bisogna assolutamente sottovalutare quello che è un tentativo di denigrazione che parte dalla parola. Qualsiasi forma di attacco che c'è stato nella storia ad altri è sempre partito dalle parole: anche la shoah è partita da lì. La possibilità di esprimersi con quei linguaggi, che poi diventano di uso comune, rappresenta il primo di una serie di gradini. Su questo si deve intervenire con gli strumenti legislativi che l'Italia ha e che vanno applicati''.

Passando dall'attualità alla giornata della memoria, che si celebra oggi, il presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma ci tiene a sottolineare: ''Proprio oggi abbiamo la conferma dell'importanza di questa ricorrenza. Ogni tanto ci sono considerazioni sull'opportunità di celebrare in un giorno specifico, noi pensiamo che sia assolutamente giusto: c'è un lavoro preparatorio prima e c'è uno scambio importante a vari livelli, di impressioni, di idee e quindi è importante che ci sia un momento dedicato. Oltretutto è una giornata a livello europeo che dà la dimensione di un'Europa che vuole guardare avanti ben consapevole di quello che è accaduto''.

''La giornata della memoria risponde, quindi, a un momento collettivo ma la fondazione si prepara tutto l'anno - racconta - Oggi ci sono occasioni istituzionali e c'è un'attività visibile ma stiamo già lavorando ai progetti per l'anno prossimo. Il mondo della scuola ma anche della società civile subiscono una fortissima accelerazione proprio grazie al 27 e nelle settimane successive c'è un grandissimo interesse di cui siamo molto soddisfatti''.

''Questa sera abbiamo organizzato un evento al teatro Palladium di Roma incentrato sulla figura di Edith Bruck con tutta una serie di interventi nel settore letterario, musicale e anche sportivo. E' un momento in cui la fondazione si apre al pubblico, sia dal vivo nel rispetto delle misure anti-covid sia sui canali social, che ci stanno dando grande soddisfazione. Il 24 gennaio scorso abbiamo organizzato una trasmissione in diretta con il testimone Sami Modiano sul canale youtube, abbiamo avuto 65mila studenti collegati da tutta Italia. Non è solo il numero molto importante a darci l'idea del successo dell'iniziativa ma anche il fatto di aver raccolto successivamente centinaia e centinaia di commenti di studenti, di professori e di dirigenti che ci sono arrivati sui nostri canali social. Questo riscontro ci incoraggia a proseguire in questa direzione''.

(di Giorgia Sodaro)