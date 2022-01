Shoah, sopravvissuta 98enne bisnonna per la 35esima volta

"E' la miglior vendetta contro i nazisti". Sopravvissuta ad Auschwitz, un'anziana signora ebrea di 98 anni ha celebrato così a Londra l'arrivo del suo 35esimo bisnipote. "Per tutti diventare bisnonna è qualcosa di speciale, ma ancora di più per me come sopravvissuta all'Olocausto", ha detto Lily Ebert all'agenzia stampa britannica Press Association.

Cresciuta in Ungheria e deportata nel lager nazista di Auschwitz, Ebert fu liberata nell'aprile 1945 quando aveva 20 anni. "Non avrei mai potuto credere di poter arrivare a questo - ha detto -. Allora per prima cosa dovevo sopravvivere e poi arrivare a questa età.. i nazisti volevano ucciderci tutti". Dopo la liberazione, Ebert ha vissuto un anno in Svizzera prima di trasferirsi nel 1946 nella Palestina sotto mandato britannico. Nel 1967 ha lasciato Israele ed è emigrata in Gran Bretagna con il marito Samuel. Madre di tre figli, nonna di dieci nipoti e ora super bisnonna, ha dedicato gran parte della sua vita come testimone degli orrori della persecuzione nazista contro gli ebrei. E' stata anche fra i fondatori dell'Holocaust Survivor Centre in Gran Bretagna.

Ad annunciare la notizia del 35esimo bisnipote, è stato Dov Forman, bisnipote 18enne, con un tweet che ha ricevuto 120mila like. Forman ha un account Tik Tok con 1,6 milioni di follower dedicato alla bisnonna. "Lei è la regina della famiglia, ci ispira ogni giorno", ha commentato.