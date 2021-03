Shop online tricolore, tornano gli idealo Days

Roma, 10 mar. (Adnkronos)

Tornano gli idealo Days, lo shopping event promosso dalla piattaforma di comparazione prezzi per fare acquistare prodotti dagli e-shop italiani con eccezionali sconti. Giunta alla seconda edizione, idealo spiega che l’iniziativa, che si tiene il 22 e 23 marzo, ha l'obiettivo di "sostenere l’economia e gli e-shop italiani con una particolare attenzione verso le piccole e medie realtà".

idealo spiega che l'attenzione è diretta specialmente "ai piccoli shop e realtà commerciali online che hanno aperto le loro vetrine sul web per la prima volta nel corso dell’ultimo anno, spinte dal boom dell'e-commerce trainato dalla pandemia di Covid-19 e dei lunghi mesi di distanziamento sociale o quarantena. Gli idealo Days "sono inoltre un’ulteriore occasione di risparmio per i consumatori che, nelle due giornate dedicate all’e-shopping tricolore, possono beneficiare ancora più del solito delle offerte di negozi italiani online ed approfittare del supporto di idealo per la ricerca del miglior prezzo e delle migliori occasioni d’acquisto online" aggiungono da idealo.

"Nel pieno spirito di idealo, l’obiettivo dell’iniziativa - afferma Filippo Dattola, Country Manager per l’Italia di idealo - non è solo quello di raggiungere e far risparmiare il maggior numero di utenti ma anche quello di sostenere lo sviluppo degli e-shop italiani". Dattola anticipa che "il passaggio dallo shopping offline a quello online registrato nel 2020 non è temporaneo ma durerà anche dopo la pandemia. L’offerta in ambito e-commerce continuerà a crescere dato che tantissimi negozi sono stati costretti a passare al digitale a causa dell’emergenza. E in quest’ottica con gli idealo Days vogliamo supportare ancora di più gli e-shop italiani e sostenere l’e-commerce tricolore".

La piattaforma anticipa che l’edizione 2021 degli idealo Days "sarà ancora più ricca" potendo contare su una quantità sempre maggiore di offerte da parte dei negozi italiani online presenti su idealo - +18% nell’ultimo anno rispetto ai 12 mesi precedenti - il cui numero è anche aumentato del +12% nello stesso arco di tempo. Quasi al pari dei grandi colossi dell’e-commerce, i piccoli e medi shop italiani sono spesso molto competitivi in termini di prezzi bassi.

In base all’analisi delle offerte presenti su idealo, le intenzioni di acquisto riconducibili ai negozi online italiani sono state il 50% di quelle totali, "a dimostrazione del fatto -sottolineano da idealo- che i piccoli e medi negozi online sono molto importanti per l’e-commerce del nostro paese".

A partire da oggi, mercoledì 10 marzo, sul portale idealo.it è disponibile una speciale landing page dedicata all’iniziativa dove poter impostare i propri alert per la funzione prezzo ideale e ricevere così una notifica quando il prodotto richiesto avrà raggiunto il costo desiderato. Inoltre, per tutta la durata degli idealo Days, dal 21 alla mezzanotte del 22 marzo, saranno messe in evidenza in un’unica schermata e per ogni categoria merceologica i prodotti maggiormente scontati, così da avere in un’unica pagina tutte le offerte migliori.

In particolare, l’iniziativa di quest'anno riguarderà soprattutto le categorie presenti in Elettronica & Gaming, Moda & Accessori e Sport sul portale italiano di idealo. Partita nel 2020, la prima edizione degli idealo Days - riferiscono dal portale- ha riscosso grande successo tanto da far aumentare le intenzioni di acquisto del +46,0% rispetto al mese precedente (nel dettaglio dal 1° al 29 marzo 2020).

Tra le regioni maggiormente interessate all’iniziativa ci sono state Molise (+82,8% di ricerche online rispetto al periodo precedente), Trentino-Alto Adige (+60,8%) e Campania (+60,4%). Le categorie merceologiche a maggiore crescita in questi due giorni sono state elettronica (+91,5%), giocattoli & articoli gaming (+90,6%), prodotti di salute, bellezza & drogheria (+56,3%), mangiare & bere (+53,6%), articoli di moda & accessori (48,7%) e sport & outdoor (+47,3%), prodotti per animali (+20,4%) e infine per l’arredamento e il giardino (+16,5%).