Shopping online: i prodotti più venduti del web nel 2022

Milano, 26 ottobre 2022. Ormai non ci sono più dubbi: lo shopping online è esploso e sono sempre di più gli italiani che preferiscono rivolgersi al mondo del web piuttosto che effettuare i propri acquisti nei punti vendita fisici. Le ragioni sono parecchie: dalla ricerca di prezzi più convenienti alla maggior comodità dello shopping online e alla possibilità di trovare praticamente di tutto. Quali sono stati però i prodotti più ricercati e venduti del web nel 2022? Scopriamolo insieme.

# Capi d’abbigliamento

I capi d’abbigliamento continuano a riscuotere il loro bel successo nel mondo dello shopping online, anche e soprattutto perché al giorno d’oggi molti negozi virtuali offrono la possibilità di effettuare il reso gratuito. Non si pone dunque più il problema della taglia, che potrebbe non andare bene, perché in men che non si dica si può prenotare il ritiro da parte del corriere e si viene rimborsati, il tutto senza spendere nemmeno un euro in più.

# Giochi e altri articoli per animali

Anche i giochi e gli altri articoli per animali stanno riscuotendo un grande successo online in questi ultimi anni e la cosa non sorprende. Fortunatamente infatti, dopo la pandemia sono aumentati gli italiani che hanno deciso di adottare un nuovo amico a 4 zampe e di conseguenza è cresciuta anche la domanda di articoli per animali. I negozi fisici nelle varie città spesso scarseggiano, dunque ci si rivolge al mondo del web dove si riesce a trovare praticamente di tutto.

# Sex toys

Tra gli articoli venduti molto più online che nei negozi fisici troviamo poi i sex toys ed il motivo sembra sia legato al fatto che in diversi preferiscono evitare di effettuare questo genere di acquisti di persona, per via dell’imbarazzo. C’è infatti ancora un certo pudore che ruota intorno al mondo del sesso e dell’intimità, che grazie al web si riesce a superare. Un portale molto gettonato in quest’ultimo periodo è Divertity: e-commerce decisamente ben fornito dove si trova davvero di tutto a prezzi molto convenienti. Per quanto riguarda i sex toys Divertity si preoccupa anche della privacy: i pacchi vengono infatti recapitati in forma anonima, in modo che sia impossibile intuirne il contenuto prima di aprirli.

# Vino

Particolarmente florido è anche il mercato del vino, le cui vendite online sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni. Con la pandemia infatti in molti hanno scoperto i portali che si occupano di vendita di vino di qualità, trovandoli decisamente comodi e convenienti.

# Prodotti per la cura del corpo

Rimangono tra i primi posti nelle classifiche degli articoli più venduti online anche i prodotti per la cura del corpo. Gli italiani continuano infatti a preoccuparsi della propria bellezza e del proprio benessere, ma sono sempre più propensi a farlo tra le mura domestiche, acquistando i prodotti online per risparmiare qualcosa.

# Articoli ed accessori tecnologici

Continuano ad andare alla grande, infine, le vendite di articoli ed accessori tecnologici. Dallo smartphone al tablet, gli italiani preferiscono spesso acquistarli online per il semplice fatto che in rete si trovano occasioni vantaggiose.

