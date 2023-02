'Shopping pericoloso', Stefania Giacomini firma fashion thriller

Un viaggio di avventura e rinascita, un fashion movie, un thriller che si dipana tra città amate (Roma e Lisbona), tra shopping e cultura, mondanità, romanticismo e cinismo, all'interno di un universo, quello della moda, amato e conosciutisissimo dall'autrice. Stefania Giacomini, storico volto di Rai Tre, oggi direttrice e co fondatrice di Goodinitalywebtv, ritorna alla scrittura con 'Shopping pericoloso (All Around), dopo il successo di 'Moda e Mass Media', 'Alla scoperta del set', 'Il successo vien con l'abito'.

"Scrivere un romanzo ambientato nella moda può far pensare alla solita storia di donne annoiate che non sanno come spendere tempo e denaro. Al contrario ho scelto, questa inedita formula romanzata che si tinge di 'giallo', per raccontare strade, personaggi della alta sartoria, luoghi e stili di vita di Lisbona e di Roma - spiega Stefania Giacomini – Per la prima, seppur vi abbia vissuto per un periodo, mi sono avvalsa della collaborazione di Valter Cardim che da molti anni vive nella città lusitana e per la capitale, la mia città natale, che ho ritrovato e riscoperto dopo vagabondaggi in giro per il mondo e soprattutto durante la pandemia, racconto luoghi inediti scoperti grazie alla mia professione giornalistica".

"Non mi sono accontentata di dipingere talenti, atmosfere ed umori di queste due città europee simili eppure differenti ma ho voluto trattare un tema scottante e di cui si parla poco e che svelo nel corso del romanzo - aggiunge la Giacomini - Come? Con tre protagoniste di età, di lingua e di preparazione culturale diverse ma amiche da tempo, personaggi di pura invenzione che incontrano e conoscono personalità reali della moda. Si sono conosciute durante una delle fashion week di Parigi, hanno in comune la passione per abiti, accessori, calzature, oggetti di design e dopo un lungo periodo di distacco, desiderano condividere esperienze 'modaiole' insieme. Un modo di essere che accomuna, bene o male, l’universo femminile".

Il romanzo di Stefania Giacomini si snoda attraverso il ‘viaggio disavventura’ di tre giovani donne, (Ingrid, svedese, Larissa, anglo brasiliana, Junko, franco –giapponese), personaggi inventati, che incontrano personalità vere, esistite ed esistenti, del mondo della moda (A Lisbona, Tony Miranda, Valentim Quaresma, Storytailors, a Roma, Balestra, Biagiotti, Fendi, Gattinoni, Grimaldi, Borbone, Pieroni) tra momenti di visite culturali, shopping e scoperta di luoghi inediti di queste due città e soprattutto pericoli in agguato.

Perchè Lisbona e perchè Roma? "La prima è da tempo considerata da riviste specializzate la città ‘cool’, piena di fermento artistico culturale e creativo, che la pone ai livelli più alti nella classifica delle migliori capitali per la qualità della vita - risponde l'autrice - La seconda, con 3mila anni di storia, è una delle capitali più visitate al mondo, tempio dell’ architettura, dell’arte antica e moderna, luogo della nascita di stilisti d'alta moda romana ed italiana, città che oggigiorno sta cambiando, segno dei tempi, alcuni stili di vita.

Un romanzo che si anima di altri personaggi intriganti e misteriosi, un pretesto per raccontare con l’occhio delle 'fashion victims' queste due città legate alla moda ma anche per puntare l’indice su una piaga che colpisce il mondo femminile. Da svelare dopo la lettura del libro.