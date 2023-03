Short track, Mondiali: Sighel oro nei 500 metri e argento nei 1500

La penultima giornata dei Campionati Mondiali di short track si è conclusa nel segno di Pietro Sighel. L’azzurro ha illuminato il ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seul (Corea del Sud) conquistando la medaglia d’oro nei 500 metri. Dietro di lui il canadese Steven Dubois (argento) e l’olandese Jens van ‘t Wout (bronzo). Splendida rimonta dell’italiano, partito nelle retrovie ma capace di piazzare la zampata risolutiva al fotofinish.

Per Sighel è arrivata anche la soddisfazione della medaglia d’argento nei 1500 metri. L’oro è andato al padrone di casa Park Ji Won mentre il bronzo al canadese Pascal Dion. Gara ineccepibile da parte dell’azzurro. Quest’ultimo ha tagliato per terzo il traguardo ma, in virtù della squalifica dell’altro canadese Steven Dubois, è risalito meritatamente in seconda posizione.

Quarto podio individuale in una rassegna iridata per il trentino, già bronzo nel 2021 a Dordrecht (Paesi Bassi) sui 500 e 1000 metri. Con il secondo posto odierno nei 1500, inoltre, Sighel è diventato il quarto italiano di sempre dopo Orazio Fagone, Fabio Carta e Arianna Fontana ad ottenere una medaglia mondiale in ogni distanza individuale. In casa Italia ottime notizie anche dalle semifinali delle staffette. In ambito femminile il quartetto formato da Confortola, Ioriatti, Arianna Sighel e Valcepina ha ottenuto il pass per la finale A. Stesso risultato per la squadra maschile composta da Cassinetti, Dotti, Pietro Sighel e Spechenhauser.