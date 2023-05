Si cerca un rimedio per non far più diventare i capelli bianchi

I ricercatori della New York University Grossman School of Medicine sono a lavoro per capire come fare a non far più diventare i capelli grigi e bianchi con l'avanzare dell'età. Secondo il loro studio, pubblicato sulla rivista Nature, il processo è provocato da alcune cellule staminali che perdono la capacità di muoversi su e giù nei follicoli piliferi, condizione necessaria per maturare in melanociti e produrre pigmento. Questo meccanismo, scoperto per la prima volta nei topi, potrebbe essere presente anche nell'uomo, aprendo la strada a nuovi trattamenti per mantenere il colore dei capelli