Si chiamerà 1500 Rev il primo pick-up 100% elettrico di Ram

Si chiamerà Ram 1500 REV il primo pick-up 100% elettrico del brand americano: lo ha annunciato la casa sottolineando l'impegno nel processo di elettrificazione della sua gamma. La produzione del nuovo Ram 1500 REV inizierà il prossimo anno e ulteriori informazioni saranno disponibili nel corso del mese di febbraio. Il nuovo pick-up 100% elettrico sarà presentato ufficialmente al pubblico nei prossimi mesi. Il marchio Ram è stato lanciato nel 2009 come divisione a sé stante, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze degli acquirenti di truck e fornire veicoli che rappresentassero un riferimento per gli standard qualitativi.

Come sottolinea Mike Koval Jr, CEO del marchio Ram - Stellantis, "in Ram abbiamo iniziato una rivoluzione l’anno scorso, invitando i consumatori a partecipare all'inizio del nostro viaggio nell’elettrificazione attraverso il loro feedback su ciò che cercano esattamente in un pick-up elettrico. Non vediamo l’ora di consegnare il nostro primo pick-up elettrico - il nuovissimo Ram 1500 REV - a questi consumatori il prossimo anno. Siamo certi che il Ram 1500 REV sarà un riferimento nel segmento di sua competenza, offrendo la migliore combinazione delle caratteristiche più importanti per i clienti: autonomia, carico utile, capacità di traino e rapidità di ricarica”.

L'ultimo studio J.D. Power APEAL, che analizza il legame emotivo tra i clienti e i propri veicoli, ha decretato il Ram 1500 2022 come il miglior veicolo nella categoria dei pick-up leggeri di grandi dimensioni. È il terzo anno consecutivo che il Ram 1500 ottiene i migliori riconoscimenti.