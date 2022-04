Si dà fuoco per gioco in diretta social, grave 14enne

Quattordicenne finisce in ospedale dopo essersi dato fuoco per gioco in una sfida su Tik Tok. Un 'challenge' online si è dunque trasformato in un dramma per un giovane aretino, che ha riportato gravi ustioni e adesso è ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

L'adolescente di Arezzo, riferisce "La Nazione", è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso ma non sarebbe in pericolo di vita: resterà in coma farmacologico per qualche giorno. La sfida si è consumata in una mattinata di scuole chiuse per le vacanze di Pasqua. Appena la madre è uscita di casa, il giovanissimo si è messo a preparare gli ultimi dettagli di una scenetta da postare su Tik Tok, mettendo in pratica un pericoloso "fire challenge".

Il 14enneavrebbe voluto così partecipare alla sfida su Tik Tok, ma la bottiglia dell'alcol che stava utilizzando per il video gli è esplosa fra le mani mentre era da solo nel giardino di casa. Lo scoppio si è sentito bene nei dintorni: i vicini hanno chiamato subito i soccorsi, mentre sono stati avvertiti i genitori. L'ambulanza e un'automedica hanno richiesto l'intervento del Pegaso, l'elisoccorso è atterrato allo stadio comunale e ha portato il 14enne al Meyer di Firenze.