Si è svolta ieri sera la premiazione Eletto Prodotto dell’Anno: Oknoplast si aggiudica il prestigioso riconoscimento con Prismatic, finestra in PVC performante, resistente e sicura

Milano, 5 aprile 2022 - E’ tornata finalmente in presenza la serata di premiazione Eletto Prodotto dell’Anno. In occasione dell’evento che si è svolto ieri presso lo Spirit de Milan, a Milano, Prismatic di Oknoplast è stato premiato Prodotto dell’Anno nella categoria finestre: l’azienda, leader nella progettazione e realizzazione di serramenti in PVC e alluminio, si aggiudica così il prestigioso riconoscimento per la settima volta consecutiva.

Prismatic, serramento in PVC dal design contemporaneo, è stato eletto Prodotto dell’Anno per le sue prestazioni eccellenti in termini di insonorizzazione, isolamento termico - il sistema a 5 camere di classe A consente di raggiungere ottimi valori, fino a Uw=0,8 W/m2K - solidità strutturale, stabilità, resistenza, sicurezza antieffrazione e, non ultima per importanza, la luminosità. Dal punto di vista estetico, il suo elegante profilo ribassato dai contorni squadrati consente di adottare una vetrata più ampia e di illuminare gli spazi interni con la massima quantità possibile di luce naturale, un fattore che diventa di centrale importanza per il benessere quotidiano.

Con Prismatic Oknoplast intende offrire ai consumatori la possibilità di intervenire sugli infissi per rinnovare la propria abitazione, beneficiando delle agevolazioni fiscali in corso, con un prodotto fortemente versatile e dalle prestazioni eccellenti.

“E’ un vero onore ricevere per il settimo anno consecutivo questo prestigioso premio che rappresenta un riconoscimento importante da parte dei consumatori italiani” dichiara Margherita Sarbinowska – Marketing Manager Italia –. “In un momento storico così difficile e in un mercato sempre più competitivo anche per via delle agevolazioni in corso in questi mesi, sapere che i consumatori continuano a sceglierci è fonte per noi di grandissima soddisfazione. In risposta a questa fiducia dimostrata, il nostro impegno è quello di continuare a sviluppare prodotti all’avanguardia, tecnologicamente innovativi e rendere le abitazioni sempre più confortevoli e sicure”.

* Ricerca PdA©/IRI su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. prodottodellanno.it cat. Finestre

