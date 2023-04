Si è svolta la settima edizione televisiva del prestigioso premio OSCAR DEI PORTI

Miami, 4 aprile 2023.Nella splendida cornice del MIAMI TOWER (il più carismatico grattacielo della downtown di Miami) si è tenuta, in pieno SEATRADE GLOBAL alla presenza di personaggi appartenenti alla BLUE ECONOMY Italiana, la premiazione dei 5 BLUE TOP MANAGER che si sono distinti durante il 2022 nell'anno della ripartenza post covid in una elegante serata di gala dove la grazia e bellezza di GLORIA ZANIN ed AIDA YESPICA hanno contribuito alla riuscitissima serata tv, in onda sulla Piattaforma CIBORTV nel mondo.

I PREMIATI:

ENRICO GENNASIO Alfagomma\Cantieri di Pisa

ROBERTA MACII Autorità di Sistema Portuale del mar tirreno S.

UGO PATRONI GRIFFI Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico M.

DANIELE ROSSI Autorità di sistema Portuale adriatico centro setten.

TIZIANA MURGIA Assoporti

“Organizzare questo evento di portata internazionale, è per noi l’occasione di mettere in luce le bellezze paesaggistiche, le eccellenze del cluster marittimo e portuale e tutto ciò che ruota intorno alla blu economy in Italia”, ha dichiarato Roberto Onofri , presidente di PORTTV nel corso della presentazione dell’evento in Florida.

Non solo trasporti ma anche “relazioni commerciali e servizi di collegamento, stabilimenti balneari, ristorazione, accoglienza alberghiera e, ancora, l’intera filiera che va dal turismo, alla pesca, alle crociere, tasselli tutti essenziali di quella catena capace di generare occupazione, ricchezza e cultura”. Secondo Onofri il settore marittimo merita di essere valorizzato sempre più, facendo rete tra tutti gli attori coinvolti, obiettivo anche del già istituito “Consolato del mare” e con il patrocinio del MINISTERO DEI TRASPORTI e di ASSOPORTI.

Il prossimo appuntamento sempre a MIAMI BEACH nel 2024.