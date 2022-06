Si parte con la 3° Edizione della Ride 4 Vape: destinazione Strasburgo "Vaping is not smoking: differentiate"

Al via da Torino il bike tour di 700 km per sensibilizzare le istituzioni europee sulla cultura del rischio ridotto

Roma, 28 giugno 2022 – “Vaping is not smoking: differentiate!”. È questo il claim scelto per la III edizione della “Ride 4 Vape”, il viaggio simbolico in bicicletta nato nel 2020 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della sigaretta tradizionale e sul rischio ridotto della sigaretta elettronica. Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE (Associazione Nazionale dei produttori di Fumo Elettronico), e Vicepresidente di IEVA (Independent European Vape Alliance) quest’anno oltrepasserà per la prima volta i confini nazionali: partirà da Torino sabato 2 luglio e arriverà al Parlamento europeo a Strasburgo martedì 5.

Un tour di 700 km in 4 tappe per rimarcare anche a livello internazionale l’importanza dell’approccio della riduzione del rischio nella lotta al fumo che poggia le sue basi anche sulla differenziazione a livello normativo tra le sigarette (principale causa di decessi e di malattie fumo-correlate in tutto il mondo, in quanto il loro consumo presuppone la combustione) e i prodotti di nuova generazione senza combustione come le e-cig. Durante il viaggio, il Presidente Roccatti approfondirà, con dei video, il potenziale in ambito sanitario del principio di riduzione del rischio ed evidenzierà le eventuali criticità che potrebbero scaturire dalle prossime scelte legislative dell’Ue (TED – Direttiva sulle accise – e TPD – Direttiva sui prodotti del tabacco) qualora dovessero basarsi sull’ormai inattuale approccio di “massima precauzione”.

Tra le tappe della “Ride 4 Vape” ci sarà anche Ginevra, in Svizzera, dove ha sede l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Lì Roccatti consegnerà una chiavetta USB contenente i principali studi scientifici indipendenti sulle e-cig che ne rilevano una riduzione della tossicità fino al 95% in meno rispetto alle sigarette tradizionali.

“Con questo nuovo viaggio - spiega Umberto Roccatti - vogliamo dimostrare concretamente, ancora una volta, come una persona come me, che fumava 30 sigarette al giorno, passando al vaping può normalizzare la propria salute, cambiare stile di vita e fare sport con successo. È stato infatti ampiamente dimostrato che l’utilizzo delle e-cig non solo impatta molto meno sulla salute ma rappresenta una valida alternativa per tutti coloro che non riescono o non vogliono smettere di fumare”.

Perché lo svapo è profondamente diverso dal fumo. “Il legislatore deve quindi comprendere e interiorizzare la distinzione tra prodotti tradizionali e nuovi prodotti senza combustione. Se l’obiettivo è avere politiche sanitarie europee efficaci e raggiungere la quota del 5% (dall’attuale 25%) di fumatori in Ue entro il 2040 - conclude Roccatti - è importante non solo una differenziazione sul piano fiscale ma anche su quello dei divieti”.

La “Ride 4 Vape” è un’iniziativa promossa da ANAFE e IEVA e realizzata con il supporto di LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) e Sigmagazine. Sarà possibile seguire quotidianamente il tour sui social: per aggiornamenti in inglese consultare la pagina Facebook della Ride 4 Vape, mentre i contenuti in italiano saranno disponibili sui canali social di ANAFE (Facebook, Instagram, Twitter).

Anafe è l’associazione nazionale produttori fumo elettronico aderente a Confindustria. Nata nel 2012, riunisce le principali aziende produttrici di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione che rappresentano la grande maggioranza del mercato italiano. L’associazione è iscritta al Registro per la Trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Anafe – Confindustria sostiene da sempre l’importanza di una riforma organica e sostenibile del settore, che garantisca stabilità e prospettiva alle imprese e ai lavoratori attivi sul mercato italiano. L’associazione è attiva presso le istituzioni italiane e dell’Unione Europea al fine di rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati. Presidente di Anafe – Confindustria è Umberto Roccatti.

