Si rinnova la segreteria Cgil, entra Re David che lascia Fiom

Ricambio in vista per la segreteria della Cgil. Lunedì prossimo infatti l'assemblea generale della confederazione guidata da Maurizio Landini voterà 4 nuovi ingressi che in parte compenseranno alcune uscite per raggiunti limiti di età. Tra le new entry nel parlamentino sindacale anche l'attuale leader Fiom, Francesca Re David, che per questo si appresta a lasciare il vertice delle tute blu della Cgil. Martedì l'ex Comitato centrale della Fiom eleggerà il nuovo leader. Tornando in Cgil invece usciranno Rossana Dettori e Ivana Galli mentre Roberto Ghiselli andrà con ogni probabilità alla presidenza del Civ dell'Inps, tradizionalmente appannaggio del sindacato ed attualmente guidato dall'ex segretario confederale Gugliemo Loy, della Uil.

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, per le quali le consultazioni sono ancora in corso, si tratterebbe , oltre a Re David, di Luigi Giove, attuale segretario generale Cgil Emilia Romagna, Daniela Barbaresi, attuale segretario generale Cgil Marche e Christian Ferrari, attuale segretario generale Cgil Veneto. Le delege invece saranno definite giovedì 7 aprile nel pomeriggio nel corso della prima riunione della nuova segreteria che si troverà a dover valutare l'incontro con il premier Mario Draghi della mattinata. Il parlamentino Cgil torna così, dopo le dimissioni di Vicenzo Colla, a 9 componenti, 4 donne e 5 uomini. (di Alessandra Testorio)