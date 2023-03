Si sbloccano le assunzioni per aiutare i piccoli Comuni nei progetti del Pnrr

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il "Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal Pnrr

"Finalmente si sbloccano le assunzioni per aiutare i Comuni nei progetti del Pnrr". E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per il "Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal Pnrr". In Toscana i Comuni beneficiati sono 16, con 20 assunzioni complessive.

“Ora però è necessario che siano riaperte le richieste per nuovo personale Pnrr, visto che queste sono relative alla primavera scorsa, ovvero quasi un anno fa - sottolinea il direttore Anci Toscana Simone Gheri - Allora i bandi usciti erano ancora pochi, mentre adesso il quadro della situazione è chiaro e definito: e i Comuni che devono portare a termine i progetti hanno un assoluto bisogno di personale. Quindi chiediamo una celere riapertura e il rifinanziamento delle richieste, magari con tempi più celeri rispetto a questa prima mandata”.

Come sempre Anci Toscana è a disposizione delle amministrazioni con specifiche attività di supporto per l'attuazione delle azioni Pnrr e per il corretto adempimento delle procedure.