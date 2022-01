Si spoglia e lascia il campo, Brown choc Nfl - Video

Litiga in panchina, si spoglia e se ne va. Antonio Brown, ricevitore dei Tampa Bay Buccaneers, è il protagonista della domenica Nfl con il suo comportamento incredibile. Nel match vinto dai campioni in carica per 28-24 sul campo dei New York Jets, Brown ha perso la testa nel corso del terzo periodo. Sulla sideline, probabilmente dopo ripetuto botta e risposta con il coach Bruce Arias, si è tolto la maglia e le protezioni, rimanendo a torso nudo. Quindi, ha cominciato a salutare il pubblico e si è infilato negli spogliatoi.

"Non è più uno dei Bucs", ha detto Arians alla fine della partita. "Non ho mai visto una cosa del genere", ha aggiunto. "Vogliamo che abbia l'aiuto di cui ha bisogno. Gli vogliamo tutti bene, purtroppo non farà più parte della squadra", ha detto Tom Brady, quarterback e leader della squadra.