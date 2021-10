Si terrà a Shanghai l'Assemblea generale annuale 2022 della IATA

SHANGHAI, 11 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Il 4 ottobre 2021, l'International Air Transport Association (IATA) ha annunciato in occasione della sua 77ª Assemblea generale annuale tenutasi a Boston, negli Stati Uniti, che China Eastern Airlines ospiterà la 78ª Assemblea generale annuale (AGM) e il World Air Transport Summit a Shanghai, in Cina, dal 19 al 21 giugno 2022.

Durante l'AGM, oltre a dare l'annuncio della città ospitante della prossima Assemblea generale annuale è stata adottata una decisione. IATA ha ufficialmente annunciato che il cinese diventerà una lingua dell'International Air Transport Association. Essendo l'unica lingua aggiunta di recente, il cinese si unisce all'inglese, al francese, allo spagnolo e all'arabo, portando a cinque il numero di lingue dell'associazione.

"Contiamo di riunire il settore dell'aviazione a Shanghai per la 78ª Assemblea generale annuale della IATA. Il mercato dell'aviazione cinese è dinamico: il mercato interno è tra i più veloci a riprendersi dai danni causati dalla pandemia di COVID-19", ha dichiarato Willie Walsh, Direttore generale della IATA.

"China Eastern Airlines è entusiasta di ospitare l'Assemblea generale annuale della IATA e di dare il benvenuto ai colleghi del settore a Shanghai, sede delle nostra compagnia, per condividere l'apertura, l'inclusività, la moda e l'innovazione di questa affascinante città. Attendiamo con impazienza la discussione sulle prospettive di sviluppo dell'industria del trasporto aereo e l'esito degli sforzi congiunti per promuovere il solido sviluppo del nostro settore", ha dichiarato Liu Shaoyong, Presidente di China Eastern Airlines.

IATA, fondata nel 1945, è un'organizzazione non governativa mondiale. IATA rappresenta circa 290 compagnie aeree in più di 130 Paesi e regioni. L'Assemblea generale annuale (AGM) della IATA, che si tiene a giugno di ogni anno, è la più grande e importante riunione al mondo di compagnie aeree di primaria importanza, con 800-1.000 partecipanti per ciascun evento.

Didascalia: China Eastern Airlines ospiterà la 78ª Assemblea generale annuale (AGM) e il World Air Transport Summit a Shanghai, Cina, dal 19 al 21 giugno 2022.

Didascalia: China Eastern Airlines ospiterà la 78ª Assemblea generale annuale (AGM) e il World Air Transport Summit a Shanghai, Cina, dal 19 al 21 giugno 2022.

Didascalia: China Eastern Airlines ospiterà la 78ª Assemblea generale annuale (AGM) e il World Air Transport Summit a Shanghai, Cina, dal 19 al 21 giugno 2022.

