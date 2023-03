Siccità, allarme dei geologi: "Situazione grave al Nord"

Necessario riutilizzare le acque reflue nell’industria e in agricoltura, ottimizzare gli impianti di irrigazione e ridurre le perdite

"La situazione siccità è molto grave in Italia e soprattutto al Nord. Necessario ridurre i consumi, recuperare gli sprechi, limitare le perdite, andare a trovare nuove fonti". E' l'allarme lanciato dalla società italiana di geologia ambientale che propone di "riutilizzare le acque reflue nell’industria e in agricoltura, ottimizzare gli impianti di irrigazione e ridurre le perdite sulle condotte che oggi ammontano ad un terzo della portata erogata". A rischio "il turismo e soprattutto potrebbe entrare in crisi l’indotto economico del Nord Italia che rappresenta il motore del nostro Paese".