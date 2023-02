Siccità, Bazzana (Coldiretti): "è allarme nei campi, urgente avviare cantieri 10mila invasi"

L'appello di Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, in un'intervista all'Adnkronos, in vista della cabina di regia del 1° marzo presieduta dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Nel nostro Paese, viene trattenuta solo l’11% dell’acqua piovana ma “se avessimo gli invasi potremmo mettere da parte un bel po’ d’acqua, la soluzione al problema della siccità è quella”. Ne è convinto Lorenzo Bazzana, agronomo e responsabile economico di Coldiretti, interpellato dall’Adnkronos sull'emergenza siccità, tema che sarà discusso il 1° marzo dal governo nel primo incontro interministeriale che sarà presieduto dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "Il vero tema è trattenere l’acqua che viene dal cielo, – prosegue Bazzana – senza invasi infatti non risolviamo neanche un altro problema legato al dissesto idrogeologico che fa disastri e alle volte, purtroppo, anche vittime perché ogni volta che arriva la bomba d’acqua si verificano gravi danni all’ambiente e alle persone. Serve una corretta gestione degli alvei dei fiumi e delle fognature anche evitando di cementificare il territorio in modo che l’acqua venga incanalata verso le strutture di accumulo".

"Il progetto dei 10mila invasi (laghetti, cave dismesse) di Coldiretti e Anbi risolviamo dunque il problema della carenza di acqua ma anche dell’eccesso di acqua. Manca la cantierabilità però, nel Pnrr ci sono risorse e abbiamo chiesto che vengano aumentati i fondi dedicati a tale scopo in modo da realizzare oltre al sistema dei laghetti anche una rete logistica e varie infrastrutture con la collaborazione degli enti locali. Prima partiamo e prima risolviamo il problema" sostiene Bazzana. Si tratta di un piano di 10.000 invasi medio-piccoli e multifunzionali da realizzare entro il 2030, in zone collinari e di pianura.

E desta particolare preoccupazione la produzione di riso italiana. "Molti agricoltori, già l’anno scorso a fronte della difficoltà di disporre di acqua hanno fatto scelte di semine o trapianti differenziate. Infatti, L’anno scorso si è avuta una perdita di 3mila ettari di riso e quest’anno si stima che potranno essere 8mila gli ettari in meno". "Siamo il primo paese produttore di riso in Ue ma quest’anno vedremo una riduzione, se le stime saranno confermate, arriveremo al minimo da 30 anni" sottolinea Bazzana.

Quanto alle scelte colturali che gli imprenditori agricoli si accingono a prendere “bisogna vedere cosa faranno quest’anno, - rimarca Bazzana - ad esempio per il mais ci può essere chi sceglie di seminare piante a ciclo più corto per sfuggire alla grande siccità che ci sarà presumibilmente a luglio e ad agosto e anche chi sceglie coltivazioni che hanno minore esigenza di acqua come il girasole e il sorgo. I consorzi irrigui in questo periodo fanno le loro assemblee e stanno comunicando la quantità di acqua a disposizione in base ai livelli dei fiumi e dei fossi”.