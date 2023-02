Siccità in Argentina, colpa del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico ha peggiorato la siccità in Argentina. E’ quanto emerge da un'analisi del “World Weather Attribution”, che ha dimostrato che anche se il cambiamento climatico non ha ridotto direttamente le precipitazioni, il suo impatto è dato dalle alte temperature che hanno ridotto la disponibilità di acqua, peggiorando l'impatto della siccità. La mancanza di pioggia è legata alla presenza del fenomeno climatico La Niña, un raffreddamento del Pacifico equatoriale che riduce le precipitazioni in alcune zone dell'Argentina.