Siccità, min. Fratin: “Massimo impegno e collaborazione tra gestori servizio idrico”

A margine dell’evento “Qualità dell’aria in Italia: le azioni intraprese e loro impatto per la riduzione dell’inquinamento atmosferico”, organizzato a Milano da Assogasliquidi-Federchimica con l’obiettivo di analizzare la situazione dell’inquinamento atmosferico in Italia e in particolar modo nel Bacino Padano, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Onorevole Gilberto Pichetto Fratin lancia un appello all’impegno da parte di tutti gli attori coinvolti nella gestione della risorsa idrica.