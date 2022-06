Siccità, sale l'allerta. Patuanelli: "Inevitabile lo stato di crisi"

Allarme siccità per i fiumi e i laghi italiani quasi prosciugati. "Credo sia inevitabile dichiarare uno stato di crisi rispetto alla siccità”, ha detto il ministro alle Politiche agricole Stefano Patuanelli. A soffrire il caldo sono anche gli animali nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% di latte in meno e a preoccupare è anche la mancanza del foraggio per l'alimentazione