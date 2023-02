Siccità, sulle Alpi il 53% di neve in meno: è allarme

Laghi e fiumi in forte sofferenza, quasi in secca come la scorsa estate

Allarme siccità in Italia, dove sul fronte delle risorse idriche la prossima estate rischia di essere più drammatica di quella dello scorso anno. I segnali sono già preoccupanti: la neve è diminuita del 53% sull'arco alpino, mentre il bacino del Po fa registrare un deficit del 61%. Legambiente lancia oggi un appello al governo Meloni, indicando le priorità da mettere in campo a partire dalla definizione di una strategia nazionale idrica, strutturata in otto punti, per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione degli sprechi.