Il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi nel pomeriggio, alle 18. Il Cdm al momento non risulta ancora convocato, ma dovrebbe riunirsi - riferiscono fonti autorevoli all’Adnkronos - per decretare lo stato di emergenza per le aree più in difficoltà per l’allarme siccità, ovvero per le 5 Regioni che lo hanno richiesto.