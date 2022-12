Sicilia, alla Festa Tricolore scontro tra Miccichè e Falcone

Momenti di tensione alla Festa Tricolore di Fdi a Catania dove c'è stato uno scontro dai toni molto accesi tra il coordinatore regionale di Fi Gianfranco Miccichè e l'assessore regionale all'Economia Marco Falcone, sempre di Forza Italia. Tra i due volano gli stracci. "Sei un imbroglione", attacca Miccichè e Falcone risponde: "No, sono cinque anni che rompi le scatole alla Sicilia. Perché non è possibile che prima era Musumeci che non andava e poi Schifani. E che ogni assessore facesse disastri". E Miccichè: "Non dire bugie!".

Falcone replica: "Miccichè dovrebbe prima mettersi d'accordo con se stesso. Non siamo stati noi a metterlo fuori dalla maggioranza, ma è stato lui stesso. Quando ha detto 'Non mi riconosco in questa maggioranza". E prosegue: "Un'ora prima dell'elezione di Galvagno ha detto: 'Confermo che non mi sento fare parte di questa maggioranza e non lo voterò. Lui ci ha detto di avere votato scheda bianca". Poi si rivolge a Miccichè direttamente e dice: Tu sei convinto di non dire bugie, solo tu ritieni di essere un uomo integro". E ribadisce: "Te ne devi andare a casa". A quel punto Miccichè si alza dal palco e vuole andare via: "Proprio per evitare questo clima credo sia corretto che io vada via, perché ribadisco che non si devono dire le bugie. Siccome sono in un posto che non è casa mia, credo sia più giusto e corretto alzarmi e andare via. Chiedo scusa". Ma ad invitarlo a restare è il Presidente dell'Ars anche lui sul palco. E alla fine il dibattito prosegue con toni più calmi. Ma il clima in sala resta tesissimo.