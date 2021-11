Sicilia, assessore Economia Armao: "Crescita prorompente, sud cresce più velocemente del nord"

Per la Sicilia “Banca Italia ha confermato le nostre proiezioni di una crescita prorompente ma non solo nel 2021-2022, quindi una crescita connessa ad un rimbalzo inevitabile a seguito della compressione determinata dalla pandemia e della crisi economica che ne e’ scaturita, ma una crescita che va ben oltre e che consente di recuperare quello che si è perduto”. Lo afferma l’assessore regionale all’economia Gaetano Armao in una intervista all’AdnKronos. Oggi a Catania per il convegno ‘Hope is now in Sicily’ organizzato dalla Banca agricola popolare di Ragusa, il vice presidente della Regione Siciliaggiunge come “si può strutturare una ripresa che va ben oltre la temporaneità. Questa crescita si allunga nel tempo, arriva al 2024-2025 con un superamento del divario che certamente e’ molto importante perché con questa crescita il sud cresce più velocemente del nord”.

Per Armao “e’ un momento molto importante dove occorre fare sistema mettendo in campo tutti gli investimenti e gli strumenti che l’ordinamento consente”.

Il vice presidente della Regione Sicilia parlando poi delle elezioni regionali del 2022 “non c’è nulla di più naturale per una coalizione che si ripresenta che ricandidare l’allenatore uscente. Squadra che vince non si cambia”. Armao reputa poi che “se invece c’è una dichiarazione di fallimento della coalizione, e’ evidente che quest’ultima ne prenda atto, come fece il Pd nella precedente legislatura, e cambia candidato”.

Per Armao infine, pur ritenendo la ricandidatura di Musumeci come “la più ragionevole”, sottolinea che “si possono valutare anche altre cose, nessuno e’ predestinato e lo stesso Presidente Musumeci lo ha detto. Un confronto leale tra le forze politiche - conclude Armao- e’ l’ingrediente giusto, senza accelerazioni e precipitazione ma con la consapevolezza che il centrodestra ha valori, forza, idee e soprattutto il consolidato di cose fatte che consentono di presentarsi agli elettori siciliani con onesta’ e umiltà per guidare al meglio il rilancio e la ripresa economica”. (di Francesco Bianco)