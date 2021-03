Sicilia, Cancelleri: "Via libera a sconto del 30% sui voli"

(Adnkronos)

Via libera allo sconto sui voli da e per la Sicilia. “Per la prima volta nel nostro Paese gli studenti e i lavoratori fuori sede, i disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà da e per Catania e Palermo con uno sconto del prezzo del biglietto del 30%”,annuncia il sottosegretario ai Trasporti e Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.



“Appena arrivato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a settembre 2019 - spiega Cancelleri - mi sono messo da subito al lavoro per trovare una soluzione al problema del caro voli da e per la Sicilia. Ho avviato un iter che oggi, appena dopo la mia riconferma, ha concluso tutti i passaggi istituzionali. La bella notizia è che finalmente, le tariffe sociali sono legge dello Stato. Quella delle tariffe sociali - sottolinea il sottosegretario - è l’ennesima risposta concreta per contrastare il caro voli in Sicilia che va ad affiancare la continuità territoriale attivata da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso. Il caro voli è infatti un problema che penalizza tantissimi siciliani e che nei periodi a ridosso delle festività, fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei in maniera incontrollabile".

"Quello che abbiamo ottenuto oggi, ovvero l’attivazione delle tariffe sociali è la palese dimostrazione che quando le cose si vogliono fare si fanno e si tratta di un risultato del Movimento 5 Stelle. Nello specifico da e per gli scali di Palermo e Catania diverse categorie acquisteranno i biglietti con lo sconto del 30%, mentre sugli scali di Comiso e Trapani è già operativa la continuità territoriale, cioè prezzi fissi per numerose rotte. Si tratta certamente di primi passi, non certamente di soluzioni finali, ma abbiamo avviato un iter che per la prima volta avrà positivi riscontri nella vita quotidiana dei cittadini. Adesso occorre sviluppare gli ultimi dettagli tecnici ma a breve sarà on line la piattaforma dove, registrandosi, se beneficiari, i siciliani potranno accedere allo sconto del 30%. Finalmente la Sicilia vola!”, conclude Cancelleri.