Sicilia, dalla Regione 3,7 mln per un evento a Cannes ma il governatore non ne sa nulla

La Regione Siciliana finanzia per 3,7 milioni di euro la rassegna 'Sicily, Women and Cinema' che si tiene a Cannes. Ma il governatore Renato Schifani non ne sa nulla. Il corto circuito va in scena nel nuovo governo regionale siciliano. Il via libera all'evento, che si tiene anno per il secondo anno consecutivo, arriva dall'assessorato regionale al Turismo retto da Francesco Scarpinato che, secondo quanto riportato dal quotidiano locale 'La Sicilia', avrebbe destinato 3 milioni e 750mila euro all'edizione di quest'anno (contro i 2,2 milioni del 2022) affidandola "con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando" a una società del Lussemburgo. Schifani, "appresa la notizia dai giornali", invia una lettera al suo assessore in cui lo invita "a fornire tutti i dettagli con la documentazione degli atti rispetto alle determinazioni assunte".

Sul caso, scattano le opposizioni. Il Pd annuncia un'interrogazione all'Ars e, a ruota, lo seguono Sicilia Vera e Sud chiama Nord. "C'è davvero bisogno di spendere 3,7 milioni di euro per allestire una mostra fotografica della Regione Siciliana al festival cinematografico di Cannes? - afferma il capogruppo dem all'Ars Michele Catanzaro - Prima di versare un solo euro, chiediamo che vengano chiariti tutti gli aspetti di questa procedura, ad iniziare dalle motivazioni che hanno portato a prevedere una somma così alta e ai motivi che avrebbero portato ad affidare l'organizzazione dell'evento con procedura negoziata e dunque senza bando pubblico alla 'Absolute Blue', società del Lussemburgo che risulterebbe avere appena quattro dipendenti''.

"Sembra surreale che il presidente Schifani non solo si dica sorpreso della mostra a Cannes della quale pare abbia appreso dai giornali, ma addirittura annuncia che chiederà chiarimenti - rimarca Danilo Lo Giudice, coordinatore dei gruppi all'Ars di Sicilia Vera e Sud chiama Nord - Il presidente deve dirci, a questo punto, se vive nel Palazzo del governo regionale, parla con i suoi assessori o forse pensa di essere ancora a Roma?". E aggiunge: "Siamo di fronte ad uno spreco di risorse pubbliche incredibile. Per promuovere la Sicilia a Cannes quest'anno serviranno ben 3,7 milioni di euro e dobbiamo sentire il presidente Schifani affermare che non ne sapeva nulla. Ci sono più aspetti che non tornano in questa vicenda: dalla storia della società a cui sono state destinate le risorse al fatto, piuttosto anomalo, di aver scelto di affidare questi soldi senza alcun bando. Troppo comodo oggi fare Alice nel Paese delle meraviglie. Da un presidente della Regione ci aspettiamo altro. Ci aspettiamo risposte e soprattutto ci aspettiamo che sappia come vengono spesi i soldi dei siciliani".

.