Sicilia zona arancione, regole da oggi: spostamenti e Green pass

Sicilia in zona arancione e da oggi, 24 gennaio 2022, ecco le nuove regole soprattutto relative ai non vaccinati, a cominciare dagli spostamenti. Chi non ha il Green pass rafforzato, dopo l'ordinanza del ministro Roberto Speranza, potrà spostarsi da un Comune all'altro solo per ragioni di necessità, di lavoro o di salute. Unica eccezione, gli spostamenti, concessi a tutti, dai comuni con un massimo 5mila abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, eccetto i capoluoghi di provincia.

Per entrare nei negozi dei centri commerciali nei giorni pre festivi e festivi sarà necessario il Super Green pass; accesso libero invece durante la settimana. La consumazione al bar o ai ristoranti sarà possibile solo per chi ha il Green Pass rafforzato, indipendentemente dal fatto che ci si trovi all'aperto o al chiuso.

Consentiti gli sport all'aria aperta mentre per entrare in palestre e piscine servirà il Super Green pass, così come per musei, mostre, cinema, parchi divertimento e centri benessere. Anche per andare dal parrucchiere o dall'estetista bisognerà esibire il Green pass così come per accedere ai luoghi di lavoro.

Negli alberghi e nelle strutture ricettive ospitate al loro interno potrà entrare solo chi è in possesso di Super Green pass e lo stesso vale per gli impianti sciistici.