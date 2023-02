Sicily Addict, la prima pasticceria e rosticceria digitale siciliana: dove gustare eccellenze artigianali

Milano, 16 febbraio 2023. Sicily Addict interpreta il desiderio di assaporare autentiche eccellenze siciliane, mettendo a disposizione una selezione di bontà realizzate con metodi artigianali, utilizzando materie prime locali.

Lo store digitale (www.sicilyaddict.it) prende forma dal desiderio di ridare voce a una terra che da sempre dà vita a prodotti enogastronomici unici, bontà apprezzate in tutto il mondo. Della proposta fanno parte oltre 300 specialità siciliane, che hanno conquistato la soddisfazione di più di 45mila clienti, il cui apprezzamento è raccolto, per altro, anche all’interno delle migliaia di recensioni certificate da Trustpilot.

L’offerta è caratterizzata da spedizione gratis per importi superiori a 59,90 euro, consegne in 48/72 ore, reso gratuito e pagamento alla consegna. Non solo. Gli imballaggi sono a temperatura controllata e vengono adottate esclusivamente modalità di pagamento sicure (oltre al già citato contrassegno sono disponibili carta di credito/debito, PayPal e bonifico).

Nell’ambito delle sezioni della proposta incontriamo Sicilybox, ovvero una selezione di prodotti tipici siciliani per rendere un regalo unico ed originale. Ad esempio, la Sicilybox WELCOME KIT prevede 5 Kit Cannoli Experience e 4 Arancini, mentre Sicilybox BEDDA MATRI è caratterizzata da 5 Cannoli Siciliani e Kit Cremosa co Tuppo.

Esplorando la sezione “Rosticceria Siciliana” è semplice invece scoprire arancini siciliani online prodotti con i migliori ingredienti della tradizione, pronti da friggere a casa, per compiere un vero viaggio enogastronomico in Sicilia. Ma all’interno dell’offerta sono accessibili anche la linea Pistacchio Lovers, salumi, formaggi, pasta, conserve, oli, vini, pasticceria siciliana e tante altre specialità. A disposizione del cliente c’è un supporto che passa da telefono, WhatsApp ed email.

Quanti sono alla ricerca di idee, suggerimenti e informazioni su come gustare le nuance di sapore uniche dell’enogastronomia siciliana possono approfittare dei contenuti del blog.

Oltre allo store digitale www.sicilyaddict.it, l’esperienza Sicily Addict è accessibile presso le cloud kitchen di Milano e Firenze, che sfruttano la praticità del delivery per portare a casa del cliente l’ordine in pochissimo tempo.

Sicily Addict si rivolge anche al mercato B2B, consentendo a pasticcerie e rosticcerie che operano nel mercato italiano di diventare rivenditori ufficiali.

