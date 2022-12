Sicurezza, docente Diritto Cupelli: "Decreto rave? Superate criticità, Parlamento funziona"

"Gli emendamenti approvati in Commissione Giustizia al Senato, in sede di conversione del decreto legge n. 162 del 2022 (così detto decreto rave), non solo migliorano il testo originario del decreto, ma offrono anche interessanti spunti di riflessione, tanto di metodo quanto di merito, sui primi passi dell'attività del nuovo governo in tema di giustizia e sulle prospettive dei successivi interventi". Così risponde all'Adnkronos Cristiano Cupelli, professore ordinario di Diritto penale all'Università di Roma, Tor Vergata, che in vista della discussione e votazione in programma oggi in Aula in Senato del decreto-legge n. 162/2022, rileva: "Sul piano del metodo, si può ben dire che il Parlamento, da più parti ritenuto in crisi irreversibile, funziona! L'opera di mediazione e rivisitazione realizzata in seno alla Commissione Giustizia del Senato ha difatti restituito l'immagine di un Parlamento capace di ascoltare e accogliere soluzioni e proposte migliorative, idonee a superare le criticità emerse all'indomani dell'emanazione del provvedimento. Nel merito, poi, il decreto, per come è stato emendato, sembra non solo avere superato molte delle denunciate criticità, ma anche avere assunto una coerenza interna, che in fondo può rappresentare una linea programmatica di politica penale, da tenere a mente per studiare i prossimi passi in tema di giustizia".

Secondo Cupelli, "si possono mettere in evidenza tre profili del nuovo testo: In primo luogo, la norma bandiera più contestata, e cioè l'art 633 bis cp, è stata riformulata in termini così stringenti da renderla, di fatto, inapplicabile; sono stati infatti previsti tanti e tali filtri e 'paletti' che rendono di difficile applicazione la fattispecie (si pensi, fra l'altro, alla difficoltà di accertamento del dolo, come costruito nella norma), ma che al contempo consentiranno di raggiungere il vero obiettivo (scongiurare cioè lo svolgimento queste manifestazioni pericolose e abusive che sembravano impossibili da fronteggiare). In secondo luogo - prosegue - si è perfezionato un rinvio 'organizzativo', prevedendo un regime intertemporale che scandirà i passaggi graduali dell'entrata in vigore delle parti più delicate, sul piano processuale, della riforma Cartabia, dando tempo alla macchina giudiziaria di organizzarsi per recepirle; senza dimenticare i minimi (per ora) ma assai opportuni 'aggiustamenti tecnici' della stessa riforma (ad esempio in tema di inammissibilità delle impugnazioni inviate via pec), salutati con favore dall'Unione della Camere Penali". Terzo e ultimo punto da mettere in evidenza nel nuovo testo, è che "è stato compiuto un importante passo avanti sul tema dei benefici penitenziari, con la condivisibile (e da larga parte della dottrina invocata) esclusione dei delitti dei pubblici ufficiali dal novero dei così detti reati ostativi".

"Ecco che, in definitiva, attraverso un uso sapiente del confronto parlamentare, avvenuto in Commissione Giustizia al Senato, si è realizzata una sintesi proficua tra istanze di garanzia ed esigenze di sicurezza - rimarca il penalista - Un buon segnale, direi, in vista dei prossimi passi, che sulla base delle ambiziose linee programmatiche illustrate dal Ministro Nordio nei giorni scorsi in Parlamento, si preannunciano assai impegnativi (si va dalla modifica dell'abuso d'ufficio e del traffico di influenze illecite alla separazione delle carriere tra pm e giudici, passando per il rafforzamento della presunzione di innocenza, il contrasto all'abuso della carcerazione preventiva, la ridefinizione del perimetro applicativo delle intercettazioni e l'incremento delle pene detentive al carcere)". (di Roberta Lanzara)