Sicurezza, ex 007 Mancini: "Antivirus russi? ritardo e difficoltà su cyber sicurezza, rischio"

“Avere scoperto adesso” che in Italia abbiamo gli antivirus russi, “mi sembra un po’ in ritardo, comunque il Paese è sicuramente in grosse difficoltà”. Lo ha affermato Marco Mancini, ex capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi in pensione, parlando per la prima volta pubblicamente da quando non è più al Dis ospite di Giovanni Minoli a 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio1. “Siamo a rischio – ha aggiunto -, l’importante è fare di tutto affinché si possano ridurre molto questi rischi”.