Sicurezza, ex 007 Mancini: "Convocato più volte da Conte e Di Maio, uscito soddisfatto"

“Il presidente del Consiglio convoca i propri dipendenti e io sono stato convocato diverse volte dal presidente del Consiglio e anche dal ministro Di Maio”. Lo ha affermato Marco Mancini, ex capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi in pensione, nella sua prima uscita pubblica dopo l'addio al Dis, ospite di Giovanni Minoli a 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio1, rispondendo alla domanda del conduttore se, essendo stato in corsa per posti di primissimo piano, ne abbia parlato più volte col presidente Conte e con Di Maio. “Sì, sono uscito soddisfatto”, ha chiosato poi Mancini.