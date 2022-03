“Sì, ho conosciuto Oleg Gordievskij”. Lo ha affermato, parlando della famosa spia russa che tradì il Kgb andando a servire gli inlgesi e svelando la rete dei servizi sovietici in mezzo mondo, Marco Mancini, ex capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi in pensione, ospite di Giovanni Minoli a 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio1. “Non posso raccontare in quale occasione – ha aggiunto -, certe cose restano segrete, soprattutto in pensione”.