Sicurezza, ex 007 Mancini: "Parole Gabrielli? io mandato in pensione dopo incontro Renzi"

“In pensione mi hanno mandato”. Lo ha affermato Marco Mancini, ex capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, oggi in pensione, nella sua prima uscita pubblica dopo l'addio ai Servizi, ospite di Giovanni Minoli a 'Il Mix delle Cinque' su Rai Radio1. “Io ho perso il posto di lavoro e perdere il posto di lavoro a 60 anni non fa piacere a nessuno. Per quanto mi è stato riferito per iscritto dai miei superiori, non vi erano altre ragioni se non la sovraesposizione mediatica determinata dalla visibilità data da quell’incontro”, ha aggiunto Mancini quando Minoli gli ha rammentato che il sottosegretario Franco Gabrielli, ospite della stessa trasmissione, ha affermato che il pensionamento non è avvenuto per l’incontro avuto all’autogrill con l’ex premier Renzi. “Di tutti gli incontri che ho avuto – ha chiosato Mancini - erano a conoscenza il mio direttore generale e peraltro ero anche autorizzato per iscritto ad incontrare persone istituzionali”. Concludendo, Mancini ha ammesso che non se l’aspettava: “Sinceramente no, non me l’aspettavo”.