Sicurezza, Luciano Basile (Sicurtransport): "Privato affidabile, ci sia collaborazione"

"Siamo promotori di diversi progetti di collaborazione, è una strada che funziona in moltissimi ambiti. Abbiamo tanti operatori formati e vogliamo invitare il pubblico a usare questa infrastruttura che esiste: la sicurezza privata è formata, è allenata a valutare il rischio, un progetto immediatamente 'cantierabile'". Lo ha detto Luciano Basile, ad della holding del Gruppo Sicurtransport, nel corso del convegno 'Sicurezza in Italia, tra innovazione e Pnrr', organizzato in occasione del 50esimo anniversario di Sicurtransport, azienda leader nel settore della sicurezza e della vigilanza, sottolineando l'importanza della cooperazione tra settore pubblico e privati per la sicurezza.

"La sicurezza privata è affidabile", ha sottolineato ricordando anche la percezione degli italiani come emerge dal sondaggio realizzato per l'occasione dall'istituto Piepoli.