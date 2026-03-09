circle x black
Sicurezza nazionale, la Relazione 2026 dell’intelligence

09 marzo 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
La Relazione annuale sull’attività dell’intelligence italiana per il 2026, intitolata “Governare il cambiamento”, è stata presentata nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, nei pressi di Montecitorio, alla presenza di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e autorità politiche. Il documento, predisposto dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, offre una panoramica complessiva delle attività svolte nel corso del 2025 e una lettura approfondita delle trasformazioni in atto, con particolare attenzione alle sfide che attendono il comparto nel breve e medio periodo. Nel corso della presentazione, il Direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi, ha sottolineato come la tecnologia rappresenti sempre più un elemento determinante non solo per l’innovazione, ma anche per la definizione degli scenari di sicurezza. Secondo Rizzi, la rapidità con cui si sviluppano le nuove tecnologie impone agli apparati di intelligence un costante adattamento delle metodologie di analisi, degli strumenti di prevenzione e delle forme di cooperazione con gli attori istituzionali e internazionali. A intervenire è stato anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di informazione e sicurezza, Alfredo Mantovano, che ha richiamato l’attenzione sulla complessità delle crisi contemporanee, definite “sempre più sfaccettate” e caratterizzate da una forte interconnessione tra dimensioni politiche, economiche, sociali e tecnologiche. Mantovano ha evidenziato la necessità di un “salto culturale” per superare i limiti dei modelli tradizionali, giudicati non più adeguati ad affrontare minacce che assumono spesso una dimensione sistemica e transnazionale. In questo quadro, la capacità di coordinamento tra istituzioni nazionali, organismi internazionali e settore privato diventa un elemento essenziale per una risposta efficace. La Relazione 2026, pur svolgendo il consueto ruolo di consuntivo delle attività condotte nell’anno precedente, si distingue per una forte proiezione verso il futuro. L’obiettivo è offrire una lettura anticipatoria dei possibili scenari e delle dinamiche emergenti, così da orientare l’azione delle strutture di sicurezza nelle fasi decisionali e operative. Il documento dedica ampio spazio agli impatti della tecnologia, considerata un fattore trasversale capace di trasformare profondamente tutti gli ambiti di interesse strategico. In particolare, la Relazione analizza l’evoluzione delle minacce e delle opportunità in otto macro-settori ritenuti cruciali per la sicurezza nazionale: sovranità tecnologica e digitale, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche, al controllo delle filiere strategiche e al ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali; mutamenti geopolitici, che includono instabilità regionali, competizione tra potenze globali e dinamiche strategiche che interessano l’area euro-atlantica e mediterranea; sicurezza economico-finanziaria, legata alla tutela degli assetti industriali, alla prevenzione di acquisizioni ostili e alle minacce ibride dirette contro settori produttivi sensibili; minaccia criminale organizzata, sempre più interconnessa con reti internazionali e con attività illecite ad alto contenuto tecnologico; minaccia interna, che comprende fenomeni di radicalizzazione, estremismo e vulnerabilità delle istituzioni democratiche. Immigrazione irregolare, affrontata nella sua dimensione di rischio e nella capacità di essere strumentalizzata da attori statuali e non statuali; minaccia terroristica, sia di matrice internazionale sia di derivazione ideologica interna, con particolare attenzione alle nuove modalità operative rese possibili dalla tecnologia; minaccia ibrida, che include operazioni di influenza, disinformazione, attacchi cyber e tutte le forme di pressione non convenzionale finalizzate a indebolire Stati e istituzioni.

Il quadro delineato dal documento evidenzia la crescente complessità dell’ambiente di sicurezza globale e la necessità, per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di rafforzare strumenti predittivi, capacità di analisi e cooperazione con partner nazionali e internazionali. “Governare il cambiamento”, come sottolinea il titolo della Relazione, significa quindi dotarsi di meccanismi capaci di anticipare le trasformazioni e di reagire in modo flessibile e integrato a scenari in continua evoluzione.

