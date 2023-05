Sicurezza stradale 2023: per il DEKRA un tema prioritario nell’agenda di Governo

In occasione del Tavolo sulla sicurezza stradale 2023 è intervenuto Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia.

Il Tavolo sulla Sicurezza Stradale 2023 si è svolto presso la sede ACI a Roma.

Tanti i temi affrontati, al Tavolo sulla Sicurezza Stradale è intervenuto anche Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia.

La sicurezza deve essere un tema al centro dell’agenda del governo, soprattutto quella che riguarda i mezzi pesanti e le condizioni delle strade che ogni giorno, milioni di italiani percorrono.

Tavolo sulla Sicurezza Stradale 2023: la tecnologia al servizio dell’automobilista

La presenza di sistemi di assistenza alla guida e di tecnologie sempre più all’avanguardia, su autoveicoli e mezzi pesanti, può limitare i rischi per gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti etc…).

Tra le criticità emerse durante il dibattino, figurano la scarsa visibilità degli autisti che si trovano alla guida di camion e il contributo fondamentale in questo senso, che brand come Scania e Daimler Truck apportano con i loro ADAS.

Enrico Pagliaro, membro italiano di Euro NCAP, in un suo intervento, ha parlato di un nuovo protocollo di classificazione dei mezzi commerciali, il Truck Safe City and Highway, che consentirà di valutare la sicurezza dei mezzi pesanti sia in ambito urbano che autostradale.

Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia: "Il Tavolo sulla Sicurezza Stradale è un incontro periodico e operativo di lavoro che rappresenta una grande occasione per fare il punto sul settore.

È importante ribadire che la sostenibilità, anche dei veicoli, e il miglioramento della qualità della vita su strada è un tema prioritario all'interno dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Solamente nel periodo gennaio-giugno 2022, l'Istat ha rilevato 81.437 incidenti stradali con lesioni a persone e 1.450 vittime. Cifre terrificanti da cui emerge l'urgenza per il Governo di aggiornare il Codice della strada per rendere le strade che percorriamo ogni giorno più sicure.

Al centro troviamo soprattutto la tutela delle nuove generazioni, i giovani, che vivono la mobilità come un vero e proprio servizio di condivisione, attraverso piattaforme di sharing. A maggior ragione, tali veicoli che passano da un utente a un altro, necessitano di una costante verifica dello stato d'uso, per garantirne la loro sicurezza. DEKRA, a tal proposito, ogni anno effettua 28milioni di revisioni nel mondo, oltre a testare gli standard di sicurezza fisica e digitale dei veicoli di nuova generazione sempre più smart e automatizzati".