Sicurezza sul lavoro, arriva in Parlamento il decreto-legge con le nuove misure

È entrato in vigore a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre, il decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Dl 159/2025). Il provvedimento, che si compone di 21 articoli, punta a potenziare la prevenzione, migliorare i controlli e rendere più efficaci le politiche attive per il lavoro, introducendo nuove responsabilità per le imprese, i datori di lavoro e i lavoratori. Tra le nuove misure più significative ricordiamo: possibilità di revisione da parte dell’Inail delle aliquote contributive in base all’andamento infortunistico di un’impresa; introduzione di badge digitali obbligatori e patente a crediti per imprese e lavoratori impiegati in appalti e cantieri, potenziamento delle attività di vigilanza su appalti e subappalti considerati a rischio elevato; incremento del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro; rafforzamento dei programmi di formazione per i datori di lavoro, dirigenti e preposti con campagne nazionali di sensibilizzazione sulla sicurezza; ampliamento della copertura assicurativa Inail e introduzione di nuovi standard di sicurezza nei percorsi scuola-lavoro per gli studenti impegnati in periodi di alternanza; introduzione dell’obbligo per le imprese che richiedono benefici contributivi di pubblicare le posizioni sul sistema SIISL e nuove regole per soggetti percettori di Naspi, Dis-Coll e Iscro con decadenza a seguito di rifiuto di tre offerte congrue; estensione delle attività di controllo medico e prevenzione con il coinvolgimento dei servizi territoriali. Il provvedimento è attualmente in discussione presso la 10ª Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato per l’avvio dell’iter parlamentare di conversione.

La scheda del provvedimento