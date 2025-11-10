circle x black
Sicurezza sul lavoro, intervento del Ministro Calderone in Commissione del Senato

10 novembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la presentazione della Relatrice Sen. Mancini (FDI), la Commissione Affari sociali del Senato ha avviato l’esame in I lettura in sede referente del Decreto-legge Sicurezza sul lavoro. Al termine della relazione, la Sen. Mancini ha suggerito lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Successivamente è intervenuto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, la quale ha sottolineato che il provvedimento attualmente in esame rappresenta il risultato di un percorso di confronto approfondito e costante con le parti sociali, volto a raccogliere osservazioni e proposte utili alla definizione di un testo condiviso. Ha inoltre evidenziato che il documento non deve essere considerato come definitivo, poiché rimane aperta la possibilità di ulteriori analisi e approfondimenti, finalizzati a perfezionare e migliorare il contenuto normativo, così da garantire la massima efficacia delle misure previste. Quindi, ha richiamato l’attenzione dei membri della Commissione sulle innovazioni normative contenute nel decreto con specifico riferimento al lavoro nel settore edile con introduzione di nuovi sistemi, quali il badge di cantiere, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. Il Ministro ha citato gli investimenti previsti in materia di formazione già a partire dall’istruzione scolastica e, inoltre, ha rappresentato che il provvedimento dispone il potenziamento degli organici degli ispettori del lavoro. Infine, il Presidente Zaffini ha fissato per il 18 novembre il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.

La scheda del provvedimento

Sicurezza sul lavoro Decreto legge Ministro del Lavoro
