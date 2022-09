Siena, anziana trovata morta in casa: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio dopo la scoperta del cadavere di una donna di 81 anni in un'abitazione a Siena avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Lo ha confermato il pubblico ministero Nicola Marini, procuratore capo facente funzioni. La casa dell'anziana di trova al secondo piano di un palazzo in largo Sassetta, vicino centro storico.

Sono stati i vicini a dare l'allarme. Per entrare dentro l'appartamento è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno così scoperto il corpo senza vita dell’81enne e l'alloggio messo a soqquadro. Le indagini sono condotte dalla polizia che in questura ha sentito i parenti dell'anziana trovata morta che i vicini di casa. Per tutta la notte la polizia scientifica ha effettuato i rilievi nell'abitazione.