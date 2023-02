Sigarette, da oggi scatta l'aumento: 20 centesimi in più a pacchetto

Al via da oggi l'aumento del prezzo delle sigarette che costeranno 20 centesimi in più a pacchetto. E altri aumenti sono previsti per i prossimi tre anni: dai 10 ai 15 centesimi.

E' destinato a crescere infatti l'importo fisso per unità di prodotto, arrivando fino a 28 euro per 1.000 sigarette, dal 2024 sarà invece 28,20 euro e nel 2025 si giungerà a 28,70 euro. Sostanzialmente quindi per quanto riguarda i pacchetti di sigarette, dopo l'aumento di domani a 20 centesimi in più.