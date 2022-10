Sigarette e valori bollati, niente obbligo di Pos per i tabaccai

Il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha completato l'istruttoria propedeutica all'esenzione per i tabaccai dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito

I tabaccai saranno esentati dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito per quanto riguarda tabacchi e valori bollati. La novità arriva da T2000, l'appuntamento dedicato ai tabaccai organizzato dalla FIT (Federazione Italiana Tabaccai) che ieri ha fatto tappa a Catania. Il dottor Luigi Liberatore dell'ADM Sicilia - riporta l'agenzia Agimeg - ha infatti annunciato che il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna ha completato l’istruttoria propedeutica all'esenzione per i tabaccai dall'obbligo di accettare pagamenti con carta di credito appunto per quanto riguarda tabacchi e valori bollati. A breve quindi sarà pubblicata la relativa determina.