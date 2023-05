Sightness è stata scelta da Schneider Electric per l'analisi avanzata delle emissioni del trasporto merci

PARIGI, 12 maggio 2023 /PRNewswire/ -- A seguito di una gara globale, Schneider Electric ha scelto Sightness come piattaforma globale per l'analisi delle emissioni del trasporto merci.

Sightness, una piattaforma di analisi avanzata dedicata al miglioramento delle prestazioni di trasporto, fornirà una soluzione collaborativa che aiuti Schneider Electric a ridurre le emissioni del trasporto merci, contribuendo all'impegno "net zero" dell'azienda.

Utilizzando il modulo Carbon di Sightness, Schneider Electric intende migliorare l'accuratezza dei calcoli delle emissioni delle attività globali di trasporto. Semplificando il processo di reporting e le informazioni messe a disposizione degli stakeholder, questi ultimi avranno accesso a informazioni trasparenti sulle loro prestazioni, e sul loro raggiungimento di obiettivi di riduzione di emissioni.

Schneider ha lavorato a stretto contatto con Sightness per realizzare tre requisiti chiave: lo sviluppo di un solido processo di controllo e convalida dei dati che fornisca agli stakeholder un feedback attivo sulla loro qualità; l'accuratezza e la validità dei calcoli delle emissioni, per i quali Sightness ha combinato il proprio calcolatore con EcoTransIT World per garantire un approccio standardizzato e certificato GLEC; e dashboard analitiche personalizzabili per guidare la collaborazione e l'azione verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

Marcus LeMaster, Global Director of Logistics Sustainability di Schneider, commenta: "Riteniamo che l'esperto team di Sightness fornisca la soluzione migliore per identificare le opportunità di decarbonizzazione della nostra rete globale di trasporto merci. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Sightness come partner strategico."

Arthur Auclair, VP Sales di Sightness, dice: "Siamo molto soddisfatti di essere stati selezionati a seguito di un bando di tale portata. Data l'importanza cruciale dei dati per ogni politica di decarbonizzazione, Schneider ha ritenuto che la nostra soluzione fosse tra le più efficienti sul mercato."

Sightness

Sightness è la piattaforma di analisi avanzata dedicata alle performance dei trasporti. Rendendo i dati affidabili, intelligibili e fruibili, Sightness supporta i suoi clienti nei loro sforzi quotidiani per ottimizzare le prestazioni del trasporto merci, ridurre i costi, migliorare la qualità del servizio e ridurre l'impronta ambientale.

Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider è consentire a tutti di utilizzare al meglio l'energia e le risorse coniugando progresso e sostenibilità. Siamo la più locale delle aziende globali, e guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie per la gestione dei processi e dell'energia, consentendo una gestione aziendale integrata.

