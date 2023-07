Signorelli in mostra a Cortona

Inaugura oggi a Cortona (AR), ospite delle sale del MAEC-Museo dell’Accademia Etrusca, “Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia”, la mostra dedicata a Luca Signorelli (1450-1523), tra i pittori più importanti del Rinascimento italiano, in occasione del cinquecentenario della sua morte. In esposizione, una trentina di opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, dalle Gallerie degli Uffizi alla Fondation Jacquemart-André di Parigi, passando per la National Gallery di Londra.