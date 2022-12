Signoretto (Logistock Italia Srl): “Logistica nel settore lapideo, così supportiamo il comparto nonostante il boom delle spese”

L’azienda, attiva nel distretto della Valpolicella (Verona), ha limitato gli aumenti di tariffe continuando ad erogare il servizio

La crisi energetica e le difficoltà negli approvvigionamenti provocate dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno messo in difficoltà le imprese di tantissimi settori, scatenando in molti casi effetti a catena che hanno coinvolto intere filiere. Anche nei comparti in cui le commesse non sono diminuite, infatti, si è dovuto fare i conti con l’aumento generalizzato dei costi, che ha prodotto i suoi effetti su diversi fronti. Nel caso della logistica relativa al settore lapideo (quindi a stoccaggio, movimentazione e trasporto di marmi e ceramiche), che in Italia ha il proprio distretto di riferimento in Valpolicella, in provincia di Verona, per esempio, si è dovuto fare i conti non solo con l’aumento del costo del carburante e dell’energia, ma anche con la difficoltà a reperire i materiali utilizzati per gli imballaggi.

“Marmi e ceramiche sono estremamente fragili, per trasportarli sono necessari imballi e protezioni particolari. Negli ultimi mesi è stato difficilissimo trovare il legno e il ferro indispensabili per realizzarli” racconta Ylenia Signoretto, titolare, insieme al fratello Dimitri di Logistock Italia Srl, società specializzata nella logistica del settore lapideo, sottolineando come “l’essere costretti ad acquistare gli unici materiali trovati ad un prezzo molto più alto” abbia costretto l’azienda ad aumentare seppure di poco le tariffe relative al servizio di logistica, mentre quelle per il trasporto - nonostante il boom del costo dei carburanti – non sono state toccate.

“Abbiamo cercato di contenere il più possibile gli aumenti per non mettere in difficoltà i clienti, anche se le nostre spese sono salite di molto” aggiunge l’imprenditrice, consapevole del ruolo centrale della logistica all’interno della filiera. E la strategia sembra aver pagato: “Nell’ultimo anno gli ordini non sono diminuiti, anzi abbiamo registrato un aumento. Segno che la richiesta delle pietre italiane non ha subito contrazioni e che i partner hanno apprezzato la nostra scelta di mantenere il più stabili possibile i costi continuando a mettere a disposizione tutta l’esperienza accumulata in anni di lavoro in questo settore”.

