Sileri neopapà: "Biberon, pannolini, non dormo più"

"Dormo un po’ di più? No. Mi vede meglio? Fingo". Pierpaolo Sileri e la paternità. Il sottosegretario alla Salute, ospite di Domenica In, si concede una confessione da neopapà: da poco, è diventato padre per la seconda volta. "Sul mio comodino c’è il biberon, io sono il chimico addetto a preparare il latte artificiale. Hai messo 60 milligrammi? 90? Non mi ricordo, è l’una di notte… Poi alle 3 riattacchi, alle 5… Alle 8 cominciano a suonare le campane della chiesa, non si dorme più…", dice sorridendo. "Cambio i pannolini con la velocità di un meccanico della Ferrari…".