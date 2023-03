Silicon Valley Bank, Italia segue vicenda con attenzione

Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti "segue con attenzione gli sviluppi delle vicende legate alla Silicon Valley Bank e alle decisioni prese dalle autorità monetarie americane". Lo si legge in una nota del Mef in cui il ministro sottolinea come "il sistema bancario italiano ed europeo è regolarmente monitorato dalle autorità di vigilanza e supervisione assicurandone così la stabilità".

"Apprezziamo la tempestività con cui le autorità americane sono intervenute e confidiamo che, se necessario, anche le autorità europee intervengano con la medesima tempestività valutando anche le implicazioni per la condotta della politica monetaria e per la stabilità finanziaria" conclude Giorgetti.

UE - Il Consiglio sta valutando le ripercussioni che potrebbe avere per l'Ue la crisi bancaria in corso negli Usa, dove sono saltate due banche, la Silicon Valley Bank e Silvergate. "Abbiamo chiesto ai tecnici di guardare la cosa - spiega un alto funzionario Ue a Bruxelles - credo che questa volta siamo un po' più protetti" rispetto al 2008-2009, "ma questa cosa va verificata". La crisi finanziaria che iniziò nel 2007-2008 negli Usa con la crisi dei mutui subprime e il fallimento di Lehman Brothers portò poi alla crisi detta del debito nell'Eurozona del 2010-11.

USA - L'amministrazione Biden ha garantito che i clienti della fallita Silicon Valley Bank (Svb) avranno da oggi accesso ai loro conti e potranno avere i loro soldi. Allo stesso modo, anche i correntisti della Signature Bank, chiusa dal governo, potranno contare su un accordo simile vedendosi restituiti i loro risparmi.

In una dichiarazione congiunta, il segretario al Tesoro Janet Yellen, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell e il presidente della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) Martin J. Gruenberg hanno affermato che la Fdic unirà i clienti di Svb e Signature. La Fed metterà inoltre a disposizione ulteriori finanziamenti per le istituzioni finanziarie idonee per evitare future corse agli sportelli.

GB - Hsbc Holdings ha annunciato lunedì che la sua filiale britannica, Hsbc UK Bank, acquisirà Silicon Valley Bank UK Limited (Svb UK) per 1 sterlina (1,13 euro).